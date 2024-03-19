شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على ألو إيجيبت بهدف نظيف فى ثانى ودياته استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق ألو إيجيبت بهدف نظيف، في المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد الإسماعيلية، فى إطار ثاني وديات الدراويش استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة دوري nile، المقرر لها 31 مارس الجارى.

جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق عبد الكريم مصطفى القادم من مصر المقاصة في الانتقالات الشتوية الماضية، وشهدت المباراة مشاركة بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي لرؤيتهم ومنحهم الفرصة للاستعانة بهم في الفترة المقبلة.

وكان فريق الإسماعيلى قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، في أولى المباريات الودية التى أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب، سجل هدفى الدراويش محمد زيدان وإيريك تراورى.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة سموحة فى الأسبوع السابع عشر من بطولة دورى nile، المقرر لها الأحد 31 مارس الجارى، بعد انتهاء التوقف الدولى الجارى.

وأجل مسئولو النادي الإسماعيلي السفر إلى ليبيا لمواجهة أهلي بنغازي الليبي وديًا إلى 22 مارس الجارى، والتي كان مقررا لها 18 مارس الجارى احتفالا بمئويته.

وكان الإسماعيلى قد اتفق مع أهلى بنى غازى على إقامة مباراة ودية يوم 18 مارس الجارى، على أن يسافر السبت المقبل، قبل أن يتخذ قرارا بتأجيل السفر إلى 22 مارس الجارى.