فوائد لعبة البولينج.. تقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكر والكوليسترول

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى البولينج والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة..

1. تحريك الكرة كثيرا يعد أمرا جيدا لتقوية العضلات، إذ إن الميل لتحريك الكرة أمرا جيدا لاسترخاء العضلات أيضا.

2.الجلوس لفترة طويلة يزيد من خطر المعاناة من المشاكل القلبية، بينما الحركة جيدة لصحة القلب، حيث تزعم الدراسات أن ممارسة رياضة البولينج تقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والسكر والكولسترول، ويعزز من الدورة الدموية من خلال اللعب بشكل منتظم على الأقل مرتين فى الأسبوع.

3. تعمل على تعزيز التركيز والمهارات الحركية.

4. تقلل من مستوى الإجهاد ويسمح لك بتكوين صداقات فى الحياة اليومية.

5. تعمل على حرق السعرات الحرارية فيما يقرب من 150 حتى 300 سعر حرارى.

6.ممارسة رياضة البولينج مرة واحدة فى الأسبوع تساعد إكساب الجسم اللياقة البدنية، ويجعله أكثر خفة ومرونة، وذلك نتيجة القيام ببعض الممارسات، كالانحناء والتواء الجسم والقفز والزحف.