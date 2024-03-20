موعد مباراة السعودية ضد طاجيكستان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يقدم “كورة 365” موعد مباراة منتخب السعودية ضد طاجيكستان ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، والقنوات الناقلة.

ويستعد منتخب السعودية بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني لمواصلة منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد طاجيكستان في تصفيات كأس العالم

ستقام مباراة منتخب السعودية ضد نظيره طاجيكستان مساء غدًا الخميس الموافق 21 مارس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وستنطلق صافرة مباراة الأخضر ضد طاجيكستان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد طاجيكستان

سيتم إذاعة مباراة السعودية ضد طاجيكستان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، قناة bein sports premium.

كما ستذاع المباراة المرتقبة بين الفريقين في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، عبر قنوات SSC السعودية.

ويدخل منتخب السعودية مباراة طاجيكستان متصدرًا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.