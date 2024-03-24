شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت ينتظر قرار الأطباء بعد تحسن حالة الرئة واستعادة الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر تفاصيل تطورات حالة أحمد رفعت، لاعب الفريق، خلال الساعات الأخيرة، وقال المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن اللاعب يتحسن بمرور الوقت، وهذا ما أظهرته نتائج الأشعة الأخيرة التي تم إجراؤها على الرئة.

وأضاف المصدر، أن أحمد رفعت ينتظر قرار الأطباء فى رفع جهاز الغسيل التنشيطي للكلى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما استعاد ذاكرته بنسبة كبيرة.

وكان أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، قد سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، مغشياً عليه دون أى تدخلات، وهو ما أثار حالة من الرعب بين زملائه.

وفور سقوطه على أرض الملعب هرعت الأجهزة الطبية إلى اللاعب لإعادته إلى الوعى لكن دون جدوى بسبب توقف عضلة القلب، وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية الذى كان يشهد اللقاء، وبعد محاولات مكثفة من الأطباء بدأ اللاعب فى استعادة وعيه بشكل تدريجى، بعدما توقف قلبه لفترة وصلت إلى ساعة ونصف تقريباً.