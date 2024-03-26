"ألعاب نارية".. لقطات حفل ختام كأس عاصمة مصر قبل مباراة الفراعنة وكرواتيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، حفل ختام بطولة كأس عاصمة مصر، قبل بداية مباراة الفراعنة وكرواتيا في المباراة النهائية.

وأحيا الحفل المطرب المصري "تامر حسني" تحت الأضواء الصاخبة والألعاب النارية الكثيفة في ستاد العاصمة الإدارية.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة ليلا مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أفشة.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود تريزيجيه.

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