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منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية بركلات الترجيح في بطولة غرب آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيمت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

وبعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، تم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وفاز منتخب الأخضر الأولمبي على الفراعنة بركلات الترجيح 4-2، بعدما أهدر أسامة فيصل ومغربي ركلتين لمنتخب مصر.

ليحتل منتخب المركز الثالث في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، ويليه منتخب مصر الأولمبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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