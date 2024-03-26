منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية بركلات الترجيح في بطولة غرب آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيمت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

وبعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، تم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وفاز منتخب الأخضر الأولمبي على الفراعنة بركلات الترجيح 4-2، بعدما أهدر أسامة فيصل ومغربي ركلتين لمنتخب مصر.

ليحتل منتخب السعودية المركز الثالث في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، ويليه منتخب مصر الأولمبي.

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