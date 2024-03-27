الارشيف / اخبار الرياضه

"سيطرة بيضاء".. تاريخ مواجهات الزمالك أمام مودرن فيوتشر قبل لقائهما بالكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر، يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 7 إبريل المقبل.

وتعد هذه هي المواجهة السادسة التي تجمع بين الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 5 مباريات سابقة كانت جميعها ببطولة .

وشهدت مواجهات الفريقين معاً تفوقاً تفوقاً كبيراً لصالح الفارس الأبيض في مختلفة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في الخمس مباريات التي جمعت بين الفريقين معاً.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين الفريقين معاً، خارج إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتمكن لاعبو القلعة البيضاء من تسجيل 11 هدفاً في شباك فريق مودرن فيوتشر، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف فقط.

وكان الفارس الأبيض تمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية، بعد احتلاله صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما جاء مودرن فيوتشر في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.

وهذا هو التأهل الأول في التاريخ لفريق مودرن فيوتشر، إلى هذا الدور من بطولة الكونفدرالية، حيث شارك في نسخة العام الماضي من البطولة، ولكنه لم يتمكن من تخطي دور المجموعات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا