"سيطرة بيضاء".. تاريخ مواجهات الزمالك أمام مودرن فيوتشر قبل لقائهما بالكونفدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر، يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 7 إبريل المقبل.

وتعد هذه هي المواجهة السادسة التي تجمع بين الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 5 مباريات سابقة كانت جميعها ببطولة الدوري المصري.

وشهدت مواجهات الفريقين معاً تفوقاً تفوقاً كبيراً لصالح الفارس الأبيض في مختلفة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في الخمس مباريات التي جمعت بين الفريقين معاً.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين الفريقين معاً، خارج إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتمكن لاعبو القلعة البيضاء من تسجيل 11 هدفاً في شباك فريق مودرن فيوتشر، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف فقط.

وكان الفارس الأبيض تمكن من الصعود إلى الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية، بعد احتلاله صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما جاء مودرن فيوتشر في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.

وهذا هو التأهل الأول في التاريخ لفريق مودرن فيوتشر، إلى هذا الدور من بطولة الكونفدرالية، حيث شارك في نسخة العام الماضي من البطولة، ولكنه لم يتمكن من تخطي دور المجموعات.