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عضو مجلس ادارة سبورتنج :لاعبتنا تتصدر التصنيف العالمى لكرة السلة ولم يتم تسليط الضؤ على الابطال

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر أسم اللاعبة جود جمال التصنيف العالمي كأفضل لاعبة تحت ١٨ سنة انسات تصنيفاً من موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا3x3 باجمالي ٥٠٣٦ نقطة

وتعتبر لاعبة سبورتنج هى اللاعبة الوحيدة التى حصلت على هذا التصنيف من قبل الفيبا

ومن جانبها قالت شاهيناز خالد شلبى عضو مجلس ادارة نادى سبورتنج " ان لاعبة سبورتنج حققت رقم كبير وكانت مفاجأة لنا جميعا وتم تتويج مجهودها ومجهود المدربين معها بحصولها على هذا التصنيف من موقع الاتحاد الدولى لكرة السلة "

وتابعت عضو مجلس الادارة بأن نادى سبورتنج يمتلك كثير من اللاعبين المميزين فى مختلف اللعبات سواء الفردية أو الجماعية ولكن لم يتم تسليط الضؤ عليهم بشكل قوى وهناك أبطال عالم من داخل النادى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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