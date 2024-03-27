جيرارد يتلقى نبأ سعيدًا قبل مواجهة الاهلي في الدوري السعودي

تلقى نادي الاتفاق نبأ سعيدًا، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الاهلي، بـ دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مواجهة أهلي جدة، أمام الاتفاق، بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة “الرياضة” السعودية، فإن لاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، انتظم في التدريب الرئيسي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب النادي بموطن الفرسان، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة الدولية مؤخرا.

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واشتمل تدريب نادي الاتفاق على اجتماع فني في قاعة الاجتماعات، ثم تبعه خوض تمارين وقائية في الصالة الرياضية.

وانتقل اللاعبون إلى الملعب والذي بدأ بتمارين الإحماء، ثم تدريب الاستحواذ.

وأضافت الصحيفة أن تدريبات الاتفاق، تركزت بعد ذلك على الجانب التكتيكي الذي سينتهجه الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق، في مواجهة أهلي جدة، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على كامل أرض الملعب.