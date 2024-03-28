"الطبيب النفسي أنقذ حياتي".. نجم البرازيل يكشف معاناته عقب نهاية كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي توتنهام الإنجليزي ريتشارلسون، عن دخوله في حالة اكتئاب عقب توديع منتخب بلاده بطولة كأس العالم 2022 بقطر مبكراً، مشيراً إلى أنه توجه إلى طبيب نفسي من أجل تخطي هذه الحالة.

وقال ريتشارلسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لعبت في بطولة كأس العالم وكنت في قمة جاهزيتي وأعلى مستوى فني وجاهزية كبيرة، لكني كنت في حالة اكتئاب شديد هناك، ولن أتحدث عن قتل نفسي، ولكنني أردت الاستسلام بدرجة كبيرة".

وأضاف: "وبعد انتهاء كأس العالم بدا أن هناك شيئاً قد انهار، والطبيب النفسي سواء شئت أم أبيت، أنقذ مستقبلي وحياتي بشكل عام".

وتابع: "عند العودة إلى التدريب مع فريقي عقب كأس العالم، أردت العودة إلى منزلي مرة أخرى وكنت لا أعرف ما يحدث ويدور في رأسي، وأخبرت والدي أنني سأستسلم".

واختتم: "ويمكنني القول للجميع الآن أبحث عن طبيب نفسي إذا كنت بحاجة إليه، لأنه من الجيد على الجميع أن ينفتح بهذه الطريقة".

وكان المنتخب البرازيلي، ودع بطولة كأس العالم 2022 بقطر من الدور ربع النهائي بالبطولة، بعد الهزيمة من المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح.