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هل يرحل عمر مرموش عن فرانكفورت بنهاية الموسم؟.. صحف ألمانية تجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن وجود اهتمام كبير من قبل العديد من الأندية الإنجليزية للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد الألمانية": "إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، جذب في السابق اهتمام 4 أندية إنجليزية، وهم ، أرسنال، نيوكاسل وتوتنهام".

وأضافت: "مع وجود نقص في المهاجمين المميزين بصفوف فرانكفورت في الفترة الحالية، فمن المتوقع بقاء مرموش مع الفريق لموسم آخر على الأقل، في حال لم يتم انتقالات لفرانكفورت في الصيف المقبل".

وتابعت: "في حال قرر فرانكفورت بيع مرموش في الفترة المقبلة، فإنه سيطلب في اللاعب من 50 إلى 60 مليون يورو للاستغناء عن نجمه المصري".

واختتمت الصحيفة: "أن هذه القيمة المادية، هي التي ستقنع فرانكفورت للاستغناء عن اللاعب".

وخاض مرموش 33 مباراة رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهما تسجيل 15 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وانضم مرموش إلى صفوف فرانكفورت، في عام 2023 قادماً من صفوف فريق فولفسبورج في صفقة انتقال حر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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