سيدات الزمالك يتوج بلقب البطوله العربيه لتنس الطاوله

ياسر رشاد - القاهرة - تُوج فريق تنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب البطولة العربية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد فوزه على نظيره بتروجيت، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في الدور النهائي.

وشهدت المباراة تألق كل من: "يسرا أشرف حلمي، وأميرة يسري، و المحترفة الأوكرانية مارجريتا بستوسكا".

ومن جانبه، أعرب أشرف حلمي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك، عن سعادته وفخره بالمستوى الذي ظهر به الفريق خلال منافسات البطولة منذ اللقاء الأولى حتى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وفاز فريق تنس طاولة الزمالك "سيدات"، خلال مشواره بالبطولة العربية على فرق، "الفتاة الكويتي، وحمادة الأردني والبصرة العراقي وعالي البحريني وبتروجيت المصري".

ويقود جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك كل من: أشرف حلمي رئيساً للجهاز، ومحمد السيد مديراً فنياً، و أحمد حلمي مدرباً عاماً، و مصطفي محمود رئيساً لقطاع الناشئين.