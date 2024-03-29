"عودة الفلسطيني ومرمى صغير".. تفاصيل تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيم تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية في المران، الذي أقيم على ملعب النادي.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالزمالك، قيادة هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات إطالات وقفز من فوق الحواجز، بالإضافة إلى فقرات بدنية وتدريبات بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

وشارك الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة، في التدريبات الجماعية اليوم، وكان الجهاز الفني وضع برنامجاً تأهيلياً لهما في مران الأمس، بعد عودتهما من السعودية عقب المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

وانتظم الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، عقب عودته من صفوف منتخب فلسطين وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وشارك اللاعب في جميع فقرات التدريب سواء البدنية أو الفنية.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال المران، كما قام بتقسيم اللاعبين لمجموعات لتسديد على مرمى صغير لزيادة دقة التصويبات لدى لاعبي الفريق.

وواصل محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق، تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، وفقا للبرنامج التأهيلي للاعب، الذي وضعه الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن فيوتشر، يوم الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضاً:

لاعب سيمبا: مستعدون لمواجهة الأهلي.. وهدفنا الصعود إلى الدور المقبل

مدرب الأهلي: مواجهة سيمبا صعبة للغاية.. والفريق يعاني من الغيابات