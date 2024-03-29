لاعب بيراميدز يكشف كواليس إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم إفريقيا

كشف مدافع منتخب مصر، أحمد سامي، كواليس إصابة النجم محمد صلاح قائد الفراعنة، ولاعب ليفربول الإنجليزي، أثناء بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتعرض محمد صلاح، للإصابة خلال مواجهة غانا، بالجولة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا وغادر المنتخب إلي إنجلترا من أجل العلاج في ليفربول.

وقال سامي خلال تصريحات لبرنامج “الهدف” على قناة أون تايم سبورت2: “صلاح تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة غانا، وهو مظلوم جدًا من الهجوم الذي يتعرض له،”.

وأضاف: “مو لم يبخل بأي مجهود مع المنتخب أبدًا، وهو من أكثر الناس التي تسعى وترغب في مساعدة الفريق”.

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وواصل: “سفر اللاعب إلى ليفربول، كان من أجل التعافي سريعاً والعودة للمنتخب مرة أخرى في البطولة الإفريقية والمشاركة”.

وأكمل: “صلاح كاد أن يبكي بسبب تأثره بأنه سيغادر معسكر المنتخب والعود إلى إنجلترا”.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر، ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.