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"هيسافر إنجلترا".. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح وحسام حسن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فجر الإعلامي المصري، إبراهيم عبد الجواد، مفاجأة بشأن مشكلة محمد صلاح وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال عبد الجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "مشكلة صلاح الأساسية مع حسام حسن هي تصريحات المدرب على لاعب وقت كأس الأمم الإفريقية 2023".

وأضاف: "خلال أيام أو بعض الأسابيع وبنسبة 99.9%، حسام حسن هيسافر إنجلترا لزيارة محمد صلاح".

وأتم: "حسام حسن هياخد جولة في إنجلترا للقاء المحترفين المصريين وعلى رأسهم نجم ليفربول عشان يحل كل المشاكل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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