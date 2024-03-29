رقم مميز ينتظر أحمد حجازي في مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر النجم الدولي المصري أحمد حجازي رقمًا مميزًا بقميص نادي الاتحاد عندما يشارك في مباراة النمور اليوم ضد الفيحاء ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفي حال نجح الاتحاد في تحقيق الفوز على فريق الفيحاء اليوم بدوري روشن سيحقق أحمد حجازي الانتصار رقم 50 مع النمور في مسيرته.

وخاض أحمد حجازي الموسم الحالي 5 مباريات بقميص الاتحاد بعد العودة من الإصابة بالرباط الصليبي التي أبعدته عن الفريق لفترة طويلة وفاز في 4 مواجهات.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدورى السعودى.

وحسبما ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية إن مران اتحاد جدة شهد عودة الدولي المصرى أحمد حجازى إلى الفريق، بعد عودته من معسكر المنتخب الوطنى الأول فى بطولة كأس عاصمة مصر.

الاتحاد يحتل المركز الرابع في الدوري

ويعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة جمعها من 24 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

ويتطلع فريق الاتحاد لتحقيق الفوز واقتحام المنافسة على لقب بالدوري السعودي والدخول في المنافسة مع الأربعة الكبار، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن التعاون الخامس برصيد 39 نقطة.