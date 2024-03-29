كاسترو يفاجئ ثنائي النصر المعار بقرار صادم

فاجأ لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ثنائي العالمي المعار، بقرار صادم بشأن إمكانية عودتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان قد خرجت عدة أسماء من نادي النصر السعودي على سبيل الإعارة، على رأسهم، جيسلان كونان، وسيكو فوفانا، وعبد الله مادو، ومختار علي.

وأوضحت صحيفة “الرياضية”، أن لويس كاسترو، قرر الإطاحة بالثنائي جيسلان كونان، وسيكو فوفانا، بينما قرر الإنتظار على بيع عقدي الثنائي عبد الله مادو المعار للاتفاق ومختار علي الذي انضم إلى الفتح.

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ويهدف كاسترو إلى متابعة نجمي النصر خلال الفترة المقبلة قبل أن يتم اتخاذ القرار الأخير سواء برحيلهما، أو استمرارهما، حيث أن العالمي يعاني من أزمة دفاعية بالإضافة إلى وجود غيابات في الوسط.

ويلتقي النصر نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا السبت.

ويتواجد النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 56 نقطة من 24 مباراة.