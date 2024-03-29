تشكيل الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.. موديست وتاو يقودان الهجوم

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لخوض مواجهة مضيفه سيمبا التنزاني، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلاقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب بنيامين مكابا الوطني.

وتبدأ أحداث مباراة القلعة الحمراء أمام مضيفه سيمبا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا كالتالي:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط : مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية

الهجوم : حسين الشحات – بيرسي تاو – أنتوني موديست.

وتذاع مباراة الأهلي أمام الفريق التنزاني، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.