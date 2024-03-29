"لعبة جديدة".. كل ما تريد معرفته عن الجولة 30 بفانتازي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت، ويسعى لاعبو فانتازي إلى تحقيق أعلى النقاط، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط الآتية:

"100 مليون ونقاط مختلفة".. الدوري الإنجليزي يعلن إطلاق فانتازي Challange

أطلقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لعبة جديدة تسمى "فانتازي Challenge"، على غرار اللعبة الشهيرة في العالم "فانتازي بريميرليج"..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 30، للعبة فانتازي Fantasy Challenge، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 30 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين (ذوي ملكية منخفضة) للجولة 30، للعبة فانتازي Fantasy Challenge، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا