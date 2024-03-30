الزمالك يرد على أنباء هروب لاعبه قبل مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك سبب غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن التدريبات قبل مباراة فيوتشر في الكونفدرالية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم31 مارس الجاري.

وقال مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي: “الأوغندي ترافيس موتيابا المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول تغيب عن التدريبات بسبب عدم وصوله من بلاده حتى الآن”.

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وأوضح عبد الواحد السيد: “موتيابا تأخر وصوله القاهرة حتى الآن بسبب تجديد اللاعب لجواز السفر الخاص به”.

وشدد مدير الكرة بالزمالك على أن الجهاز الإداري على تواصل مستمر مع اللاعب لمتابعة موعد وصوله.

وسيدير مباراة الأبيض ضد فيوتشر جلال جيد حكم الساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

وكان فريق الزمالك كان قد تأهل في صدارة المجموعة الثانية في الكونفدرالية برصيد 16 نقطة، بينما حجز فيوتشر مقعده في ربع النهائي، بعدما تواجد في وصافة المجموعة الأولى بـ11 نقطة.