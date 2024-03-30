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موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق نظيره  لاس بالماس مساء اليوم السبت، على ملعب "مونتجويك" في إطار منافسات الجولة  الـ30 من بطولة .

وتشير نتيجة الدور الأول بين الفريقين إلى فوز برشلونة على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 64 نقطة في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما يمتلك لاس بالماس 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس 

تنطلق مباراة برشلونة ولاس بالماس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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