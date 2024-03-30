موعد مباراة توتنهام ضد لوتون تاون اليوم بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق توتنهام لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، عندما يستضيف نظيره لوتون تاون على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

موعد مباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد لوتون تاون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة توتنهام ضد لوتون تاون مساء اليوم السبت وتحديدًا عبر قناةbein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب توتنهام ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة سبع مباريات.

علي الجانب يتواجد فريق لوتون تاون المركز المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة سبعة عشر مباراة.