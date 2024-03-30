ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب "جي تك كوميونيتي" ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرينتفورد

يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 11 مباراة.

بينما يحتل فريق برينتفورد المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 17 مباراة.