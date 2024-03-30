راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة برينتفورد اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب "جي تك كوميونيتي"، صدام كروي مشتعل يجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونظيره برينتفورد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يبدأ الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون كالتالي:

في حراسة المرمى : أندريه أونانا

بينما في خط الدفاع : ديوجو دالوت ، رافائيل فاران ، فيكتور لينديلوف ، آرون بيساكا

ويأتي في خط الوسط : كوبي ماينو ، أليخاندرو جارناتشو ، سكوت ماكتوميناي ، برونو فيرنانديز

بينما يأتي في خط الهجوم : ماركوس راشفورد ، راسموس هويلوند

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرينتفورد

يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 11 مباراة.

بينما يحتل فريق برينتفورد المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 17 مباراة.