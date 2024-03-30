رئيس الاتحاد المصري يقول ان صلاح سيشارك في أولمبياد باريس

الرياص - اسماء السيد - القاهرة: قال رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علاّم ان نجم ليفربول الإنكليزي وقائد المنتخب الأول محمد صلاح، سيشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وقال علاّم في تصريحات خلال الندوة الثقافية التي نظمها الاتحاد الخميس "يرغب صلاح باللعب مع المنتخب الأولمبي وسيكون موجوداً"، كما أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيلعن قريباً عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.

ويحق لكل منتخب اشراك ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً، في مسابقة كرة القدم للرجال المقرّرة بين 24 تموز (يوليو) و9 آب (أغسطس).

ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

ويخلو رصيد صلاح (31 عاماً) حتى الآن من أي لقب مع المنتخب المصري الأوّل، إذ حلّ وصيفاً لكأس أمم إفريقيا في 2017 و2021، بيد انه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول وتوّج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنكليزي 2020.

وكان صلاح قد غاب عن القائمة الاخيرة للمدرب الجديد حسام حسن التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا الأربعاء (2 4)، وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

كان صلاح يعود للمشاركة مع فريقه ليفربول تدريجاً، بعد اصابته في الدور الثاني من كأس إفريقيا في ساحل العاج منتصف شباط (فبراير) الماضي، وسينضم للمنتخب الأول في معسكر حزيران (يونيو) كما أكّد علام.

ورداً على سؤال لفرانس برس عن دور اتحاد الكرة في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأوّل من عدمها والاكتفاء بتدخّل وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي، قال علاّم "أعلن ان علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب الأول وتحديدا التوأم حسام و(مدير المنتخب) إبراهيم حسن هي حديث الساعة الآن، واوكد انها ليست كما يصوّرها البعض في وسائل الاعلام".