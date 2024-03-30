جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر في الكونفيدرالية الإفريقية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض التي تستعد لمواجهة فيوتشر.

ويلتقي الزمالك نظيره فيوتشر غدًا الأحد، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 7 إبريل المقبل.

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وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر كالتالي..

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

ويطمح لاعبو الزمالك في تقديم نتيجة إيجابية في مباراة الغد؛ لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب القادمة.

ويُعول مسئولو الزمالك على لاعبي الفريق، التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق على صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها الفريق من 11 مباراة.