"قبل مباراة فيوتشر".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الفرق المصرية في البطولات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يجمع لقاء مصري بين الزمالك و مودرن فيوتشر، في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وتعد هذه المرة هي الـ12 للزمالك في مواجهة الفرق المصرية، في البطولات الإفريقية، إذ جمعت 11 مباراة الأبيض بفرق مصرية، وخسر الزمالك 6 مرات وتعادل 3 مرات وفاز مرتين.

وكان اللقاء الأول للزمالك ضد الفرق المصرية في البطولات الإفريقية، في كأس السوبر الإفريقي عام 1994، حينها فاز الأبيض بهدف نظيف لصالح أيمن منصور، وتجدد اللقاء مرة أخرى في كأس السوبر الإفريقي 1997، ضد المقاولون العرب، وفاز الزمالك بنتيجة 4-2، بركلات الترجيح.

وفي دوري أبطال أفريقيا 2005، التقى الأهلي والزمالك في نصف النهائي، وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وفي الإياب فاز الأحمر، بنتيجة 2-0.

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2008، عن وجود الزمالك والأهلي في مجموعة واحدة، وفاز الأهلي في الذهاب بنتيجة 2-1، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 2-2، وتكرر اللقاء في مجموعات 2012، حقق الأهلي الفوز في الذهاب بنتيجة 1-0، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل 1-1.

وفي مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013، وقع الزمالك مع الأهلي في مجموعة واحدة، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 4-2، وكان آخر لقاء يجمع بين الزمالك وفريق مصري في البطولات الإفريقية، نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 "نهائي القرن"، وفاز حينها الأهلي، بنتيجة 2-1.

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