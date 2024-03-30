"أول ظهور للاعب".. وزير الشباب والرياضة يزور أحمد رفعت في المستشفى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

زارالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة، للاطمئنان على حالة اللاعب الصحية، ورافقه الدكتور حازم خميس رئيس المستشفي.

وتبادل أشرف صبحي، خلال الزيارة، الحديث مع أحمد رفعت، عن تطورات حالته الصحية وكذلك المتطلبات التي تتعلق باستكمال رحلة العلاج بمستشفى وادى النيل.

وأبدي وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع أحمد رفعت، خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها مستشفى وادى النيل وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال علاجه اللاعب.

وأطلع أشرف صبحي على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد إتمام الشفاء، مثنياً على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

ولفت أشرف صبحى، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب تعرض اللاعب أحمد رفعت، لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي، وكان فى مقدمتها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة، لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وأمراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وأسفر الاجتماع عن توفير أجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالأندية والمنتخبات القومية، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، وعقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين بالملاعب.