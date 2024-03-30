الخطيب لم يفعلها.. هيثم عرابي ينتقد تصرف وزير الرياضة مع أحمد رفعت (صورة)

انتقد الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، هيثم عرابي، وزير الرياضة أشرف صبحي بعد نشر صوره له مع أحمد رفعت اليوم السبت، في المستشفى.

وقال عرابي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “يا سيادة الوزير أسرة أحمد كانت ترفض أي صور لرفعت حاليًا والله مينفعش اللي حصل ده”.

وأضاف: “رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في زيارتهما مخدوش مصور معاهم أو حتى كان في أي حد يصور بتليفون وفين، في الرعاية الخاصة”.

وتابع: “احترام مشاعر الناس أهم من أي تريند أو صورة، موقف غريب، قبل كده شخصية معروفة حاول يدخل لأحمد بمصور وكلنا كنا هناك ورفضنا خاصة أخوات أحمد، أسرة أحمد في حالة سيئة جدًا بسبب الصور”.

اقرأ أيضًا: أول ظهور لـ أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية.. صور

وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف قلبه في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، قبل أن يدخل في غيبوبة وتتوقف الأعضاء الحيوية بجسمه.

وتم نقل أحمد رفعت إلى إحدى مستشفيات القاهرة بعد استعادة اللاعب لوعيه واستقرار حالته الصحية؛ وذلك من أجل متابعة البرنامج العلاجي بالقرب من أهله.