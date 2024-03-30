تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر.

وفي نفس الوقت يرتدي فريق مودرن فيوتشر زيه باللون الأحمر كاملاً على أن يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي مودرن فيوتشر وطاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة اللقاء.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.