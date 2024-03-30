بهدف قاتل.. يوفنتوس يخسر من لاتسيو في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق يوفنتوس خارج أرضه أمام مضيفه لاتسيو بهدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وكان التعادل يشير إلى نتيجة المباراة إلى أن خطف لاتسيو هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة حمل توقيع أدم ماروشيتش في الدقيثة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يظل يوفنتوس في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 59 نقطة ويوسع الفجوة مع إنتر ميلان متصدر ترتيب الكالتشيو بفارق 17 نقطة، في حين يحتل لاتسيو المركز السابع برصيد 46 نقطة.