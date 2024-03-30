تشكيل مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، عن التشكيل الأساسي لمواجهة برينتفورد مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويستقبل ملعب "جريفين بارك" مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 47 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز في الجولة الماضية بالدوري الانجليزي على حساب ايفرتون بهدفين دون رد.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: ماينو، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، جرناتشو، هويلوند.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز للوصول إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في المقابل يطمح برينتفورد لتحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.