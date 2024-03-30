نتائج مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ومنافس الاهلي المحتمل

يستعرض “كورة 365″، نتائج مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 – 2024.

وحقق النادي الاهلي، فوزًا هامًا بنتيجة هدف دون رد على حساب سيمبا التنزاني، أحرزه أحمد نبيل كوكا في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بدار السلام بتنزانيا.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادم، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الجانب الأخر حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان السبت القادم في مباراة الإياب، لتحديد المتأهل لدور نصف النهائي.

يذكر أنه في حالة تأهل النادي الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيلتقي الفائز من مباراة مازيمبي وبترو أتليتكو الأنجولي.

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وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي ونظيره يانج أفريكانز التنزاني، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام.

وفي مواجهة أخرى يواجهة نادي الترجي التونسي، نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، على ملعب “رادس”.