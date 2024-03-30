التعادل يحسم مباراة صن داونز ويانج أفريكانز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي ونظيره يانج أفريكانز التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولاقى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره يانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم السبت، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة تعدي جماهير نادي يانج أفريكانز التنزاني، على الجهاز الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

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وقامت جماهير نادي يانج أفريكانز التنزاني، بالتعدي بالضرب علي الجهاز الفني لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في تصرفات غير أخلاقية.

وفي سياق آخر فقد فاز فريق الاهلي أمس على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، أحرزه أحمد نبيل كوكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما بدار السلام في تنزانيا.