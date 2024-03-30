وزارة الرياضة توضح سر نشر صور الوزير مع أحمد رفعت داخل المستشفى

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، سر نشر صورة الوزير الدكتور أشرف صبحي رفقة اللاعب أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، من داخل المستشفى.

وقال الشاذلي، في تصريحات رسمية نقلها موقع "القاهرة 24"،: "نود التوضيح بشأن نشر المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي صورا للاعب أحمد رفعت خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم تكن سوى لطمأنة الجماهير المصرية بعد فترة زمنية من القلق من جميع الجماهير المصرية على حالة اللاعب، وكذلك التساؤلات حول تطورات الحالة واستقرارها."

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرياضة أن زيارة الوزير أشرف صبحي لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر في المستشفى، لم تكن الأولى، فالوزير متابع لحالة اللاعب بشكل دقيق منذ البداية من الإسكندرية إلى القاهرة.

وأضاف: "الزيارة اليوم كانت بعد تواصل مع مسئولي المستشفى بشأن حالة اللاعب اليوم، والتي أصبحت مطمئنة، وهي الأفضل منذ اليوم الأول، ونشر الصور جاء لطمأنة الجماهير على حالة اللاعب بعد فترة القلق."

وفي وقت سابق، انتقد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، نشر صور أحمد رفعت لاعب الفريق خلال زيارة وزير الرياضة له اليوم السبت، في مستشفى وادي النيل بالقاهرة.

وكان وزير الرياضة قد حرص، في وقت سابق اليوم السبت، على زيارة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في المستشفى للاطمئنان على صحته، وحرص على التقاط بعض الصور أثناء حديثه مع اللاعب الذي استقرت حالته.