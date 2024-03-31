مانشستر سيتي يتحدى انتفاضة أرسنال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما تشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منعطفا جديدا في صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم، إذ يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال اليوم.

وستكون المواجهة التي يستضيفها ملعب (الاتحاد) في قمة مباريات المرحلة الـ30 للمسابقة، محورية إلى حد كبير في السباق الساخن على صدارة المسابقة العريقة.

اللقب الغائب

يتصدر أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003/ 2004، ترتيب البطولة بـ64 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، المتساوي معه في الرصيد نفسه، فيما يوجد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، في المركز الثالث بـ63 نقطة.

انتفاضة أرسنال

لا بديل أمام الفريقين سوى حصد النقاط الـ3 لإنعاش آمالهما في التتويج باللقب، ولا سيما أنه لم يعد متبقيا سوى 10 لقاءات فقط على نهاية الموسم الحالي، في ظل امتلاكهما مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 للمسابقة.

وكان الفوز الذي حققه أرسنال في لقاء الفريقين الأخير، هو الأول للنادي اللندني على الفريق السماوي في المسابقة منذ ديسمبر 2015، وهو ما يجعله يخوض اللقاء القادم والأمل يحذوه في الخروج بنتيجة إيجابية من معقل مانشستر سيتي.

في المقابل، يتطلع أرسنال لمواصلة انتفاضته في المسابقة، وتحقيق فوزه التاسع على التوالي، فمنذ تعادله مع ليفربول وخسارته أمام ويستهام يونايتد وفولهام، لم يعرف الفريق الملقب بـ(المدفعجية) سوى لغة الانتصار في البطولة.

مواجهات الفريقين

ستكون هذه هي المواجهة الـ54 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992/ 1993، إذ يمتلك أرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ53 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لسيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 10 لقاءات.

قبل مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي: