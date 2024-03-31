نزيف النقاط يربك الأهلي.. والثالث تحت التهديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خاض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي 6 لقاءات منذ عودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين عقب التوقف الطويل أثناء إقامة بطولة كأس آسيا 2023 في قطر والتي حقق العنابي لقب البطولة في النهائي.

دبت الحياة مجددا في الدوري المحلي منتصف فبراير الماضي وعادت صافرة الحكم مجددا لتطلق العنان لفرق دوري روشن لخوض غمار المنافسة من جديد وانتعشت المدرجات بالجماهير خلف فرقها تبث الروح والحماس لتحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات.

نغمة الانتصارات

وفي ظل تلك العودة والاشتياق إلى نغمة الفوز وحصد النقاط لم تكن نتائج بعض الأندية مفرحة لجماهيرها بل كانت على العكس تعثرات بالجملة وضياع نقاط مهمه قد تفقدهم بعض المراكز في سلم الترتيب وتجعلهم يتدحرجون إلى الخلف.

ويأتي على رأس تلك القائمة النادي الأهلي الذي لم يحقق الفوز منذ عاد في فبراير سوى مرتين من أصل 6 مواجهات، حيث بدأ لقاءاته بالخسارة من الأخدود عاد بعدها بانتصار عريض أمام الطائي برباعية إلا أنه تعثر عقبها على أرضه وبين جماهيره بالتعادل أمام الفتح بهدف لمثله، وغادر بعد ذلك إلى القصيم في مواجهة التعاون وانتزع النقاط الثلاث بشق الأنفس عندما فاز بهدف يتيم أعاد الفرحة إلى مدرجه ولكن سرعان ما تلاشت تلك الابتسامة بالخسارة أمام النصر في جدة بهدف دون رد وهي الخسارة الوحيدة للأهلي على ملعبه هذا الموسم.

التعثرات المتتالية

وكان آخر مواجهات الفريق على الساحل الشرقي أمام الاتفاق وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ليصبح المركز الثالث الذي يقبع به الأهلي على سلم الترتيب مهددا بالفقدان بسبب تلك التعثرات المتتالية وأصبح تحت التهديد من جاره الاتحاد الذي يتأخر عن الأهلي بنقطتين مما يجعل المواجهة القادمة بينهما غدا مشتعلة ومنتظرة فإما الحفاظ على الثالث من جانب الأهلي أو ينتزعه الاتحاد بالفوز على جاره.

الأهلي بعد التوقف الدولي لبطولة آسيا للمنتخبات قطر 2023:

خاص 6 مواجهات فاز 2 وخسر 2 وتعادل 2.

خسر للمرة الأولى على أرضه هذا الموسم بعد 11 مباراة متتالية بلا خسارة.

أصبح المركز الثالث تحت تهديد جاره الاتحاد الذي قلص الفارق بينهما إلى نقطتين.

حصل مدافعه البرازيلي روجر إيبانيز على بطاقة حمراء مرتين أمام الأخدود والفتح وغاب ثلاث مباريات بسبب الإيقاف.

استقبلت شباكه 8 أهداف في 6 مباريات بعد سلسلة كلين شيت استمرت 6 مواجهات متتالية.

خرج بشباكك نظيفة في لقاء وحيد من الـ6 مواجهات كان ذلك أمام التعاون وفاز بهدف دون رد.

مواجهة الأهلي بعد التوقف لبطولة كأس آسيا للمنتخبات قطر 2023: