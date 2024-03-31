شكرا لقرائتكم خبر عرض سعودي يستهدف الجزائري بن ناصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، إلى الأسماء المرشحة لتدعيم أحد الأندية السعودية الكبيرة خلال الصيف المقبل.

ونشر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، تقريرا أكد خلاله أن ميلان يضع إسماعيل بن ناصر ضمن قائمة اللاعبين، غير المطروحين للبيع، نظرا لأهميته في خط وسط الفريق.

وأشار إلى أن هناك عروضا ضخمة تحيط بالنجم الجزائري الذي يرتبط بعقد مع الروسونيري حتى يونيو 2027، والتي من شأنها أن تجعل الإدارة تفكر في بيع بن ناصر.

وأوضح الموقع، أن هناك أنباء عن تقدم أحد عمالقة الدوري السعودي بعرض لميلان قيمته 50 مليون يورو، من أجل إطلاق سراح إسماعيل بن ناصر في الصيف المقبل.