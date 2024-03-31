أبطال ملاكمة عالميون يشعلون نزالات «حلبة النار» في الرياض

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وتضم بطاقات Undercard 8 نزالات تضم مجموعة من أبطال الملاكمة العالميين، حيث سيلتقي الأسترالي جاي أوبتايا نظيره اللاتيفي مايرس برديس، في حين يلتقي البريطاني جو كردينا ضد مواطنه أنتوني قاجس، وفي النزال الثالث يلتقي الألماني جيت قباييل ضد الكوبي فرانك سانشيز، كما يواجه الروسي كوفاليف نظيره السويدي سيروان صف، وسيلاقي البريطاني مارك تشامبرلين النيجيري جوشوا وهاب، بينما يلتقي البريطاني موسى إيتوما ضد الألماني آنا أميزينسيف، في حين يلتقي النيوزلندي ديفيد نيكيا ضد الألماني مايكل سيتز، وفي آخر النزالات سيلتقي البريطاني إسحاق لوي ضد الأفغاني حسيب الله أحمدي.
ويشهد تقويم الرياض، العديد من الفعاليات والخيارات الترفيهية والتجارب العالمية المتنوعة، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم، كما يقدم الحفلات الفنية والمعارض وغيرها من الفعاليات الفريدة التي تمتد طوال العام، ويشارك فيها نخبة من العلامات التجارية البارزة على مستوى العالم.
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