الزمالك: جوميز تولى المهمة في توقيت صعب

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد سالم المتحدث الرسمي

بنادي الزمالك أن البرتغالي جوزيه جوميز تولى تدريب الأبيض في توقيت صعب.

أضاف سالم في تصريحات تلفزيونية أن العذر كله لجمهور النادي بسبب موقف الفريق في الجدول، لكن نتمنى أن تكون مباراة فيوتشر في الكونفدرالية نقطة تحول وبداية الانطلاق وتعود الانتصارات.

وتابع: نحن نفصل تمامًا بين اقتراب انتهاء العقود وعدم مشاركة اللاعبين، جوميز من النوع الذي يُحب أن يركز مع مجموعة صغيرة من اللاعبين، وخروج محمود علاء من القائمة ليس له علاقة بعدم التجديد.

وأضاف: لا أعلم لماذا برامج رمضان هذا الموسم المختصة بفكرة الفضائح تحولت البوصلة فيها لنادي الزمالك، أتمنى من المسؤولين عن البرامج الفنية أن يتجنبوا الحديث في الرياضة