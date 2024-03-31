الأهلي ينعي والد لاعبة اليد فرح الشاذلي

ياسر رشاد - القاهرة - توجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي و أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي للاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، فرح الشاذلي، في وفاة «والدها».

داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

على صعيد آخر ، خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي خسر أمام فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز سبورتنج بنتيجة 91-83.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 85-51.