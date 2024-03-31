حسابات تتويج مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

تتقارب أندية مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، في عدد النقاط التي تمتلكها من المباريات التي خاضتها في سباق بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

ويشتعل الصراع بين أندية مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، على التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، في نسختها الحالية.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، حظوظ مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، في صراع التتويج بلقب البريميرليج، حيث يتبقى لكل فريق 10 مباريات.

حسابات تتويج آرسنال بقلب الدوري الإنجليزي

البداية مع آرسنال الذي يتصدر الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول، حيث سيكون أقصى رصيد يصل له الفريق في حال الفوز في كل مبارياته (94 نقطة).

وبالتوضيح، إذا حقق الفوز في مبارياته المتبقية بما فيهم مانشستر سيتي الليلة، سيصل إلى (94) وسيحتاج إلى تعثر ليفربول في مباراة سواء بالتعادل أو الهزيمة لحسم اللقب.

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وعلى أي حال أقصى رصيد يصل له الجانرز هو 94 وفي هذه الحالة سيحتاج إلى تعثر ليفربول في مباراة للتتويج باللقب دون النظر إلى نتائج السيتي أو فرق الأهداف.

حظوظ مانشستر سيتي في التتويج بـ الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث في ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، حيث سيكون أقصى عدد نقاط سيحصدها في حال حقق الفوز في جميع مبارياته هي (93).

ويحتاج مانشستر سيتي إلى تعثر ليفربول وآرسنال في مباراة واحدة سواء بالتعادل أو الهزيمة، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

حسابات تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

ويتبقى لـ ليفربول أيضًا 10 مباريات في البطولة، ويحتل وصافة الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف مع آرسنال.

ويعد أقصى نقطة سيصل لها الريدز هي (94)، وفي هذه الحالة سيحتاج لتعثر آرسنال من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، دون النظر إلى نتائج السيتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمور ستتضح بشكل أكبر خلال المواجهات المقبلة للفرق، خاصة أن تعادل مانشستر سيتي وآرسنال سيكون في صالح ليفربول، حال حقق الفوز في مواجهته.