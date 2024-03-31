الليلة.. مواجهة قوية بين فيوتشر والزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يحل الزمالك ضيفاً على فريق مودرن فيوتشر باستاد السلام، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل فريق فيوتشر إلى ربع النهائي البطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والخسارة فى لقاء.

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي البطولة بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب في ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل فريق فيوتشر مواجهة الزمالك وسط عدد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، أبرزهم مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر والذي يعاني من قطع في أربطة الركبة، بالإضافة إلى أحمد رفعت صانع الألعاب بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال مشاركته مع الفريق بالدوري.

على الجانب الآخر، يفتقد الزمالك لخدمات لاعبيه، محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، بجانب الثلاثى عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لمشاركتهم مع فرقهم السابقة في البطولة الأفريقية قبل الانضمام للزمالك.

كما يستعيد الزمالك خدمات أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق قبل اللقاء المرتقب، بعدما خاض لاعب الزمالك فترة تأهيل من إصابة الكاحل التي تعرض لها خلال مباراة قمة كأس مصر والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سامسون أكينيولا، أحمد سيد زيزو.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط دفاع: باسم على، محمود رزق، على الفيل، محمد ربيعة.

خط وسط: غنام محمد، حساني اموراني، علي زعزع، جوناثان نجويم.

خط هجوم: أحمد عاطف، محمد فاروق.

موعد المباراة

تنطلق مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة مودرن فيوتشر والزمالك عبر شاشة قناة بي إن سبورتس وقناة تايم سبورت الأرضية.