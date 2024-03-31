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موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة مرتقبة، مساء اليوم، ستجمع بين فريق مانشستر سيتي ونظيره أرسنال على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة 

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

معلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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