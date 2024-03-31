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موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الاول بنادي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح أمام نظيره فريق برايتون علي ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة .

 

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 64 نقطة،  خلف آرسنال بفارق الأهداف، في حين أن برايتون لديه 42 نقطة في المركز التاسع.

 

موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

معلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق خالد الحدي على أحداث المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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