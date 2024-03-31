موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الاول بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح أمام نظيره فريق برايتون علي ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، خلف آرسنال بفارق الأهداف، في حين أن برايتون لديه 42 نقطة في المركز التاسع.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق خالد الحدي على أحداث المباراة.