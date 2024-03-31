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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة -  تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم، مساء اليوم، إلى ملعب الاتحاد، عندما يتقابل فريق مانشستر سيتي ونظيره أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الممتاز.

 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: إيمرسون.

خط الدفاع: والكر، اكانجى، روبن دياز، آكى.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دى بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، دوكو، إيرلينج هالاند.

 

 ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتغلّب على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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