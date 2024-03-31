قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر بـ الكونفيدرالية الإفريقية

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فيوتشر، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما حل فيوتشر وصيفًا في جدول ترتيب المجموعة.

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وتنقل قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على البث الأرضي مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم على الهواء مباشرة.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، قد أعلن عن قائمة الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر، والتي جاءت كالتالي..

في حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

في خط الدفاع، حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، أحمد فتوح.

في خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد مصطفى “زيزو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.

في الهجوم، سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة اليوم لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب بعد أسبوع.