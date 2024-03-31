نجم الجزائر يشعل الصراع بين الاهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري ونجم منتخب الجزائر، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الاهلي قد فتح خطًا من المفاوضات أيضًا مع بلعيد، لتدعيم خط الدفاع الاهلي بناءًا على طلب من السويسري مارسيل كولر.

ويوجد شرط جزائي مع زين الدين بلعيد وناديه الجزائري بقيمة 650 الف دولار، حيث يحق للاعب دفعهم والرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

اقرأ أيضًا.. تغييرات في تشكيل الاهلي بالإياب أمام سيمبا بـ دوري أبطال أفريقيا

ويضم نادي الزمالك بين صفوفه في خط الدفاع كل من ياسر حمد ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد.

بينما يضم الاهلي في مركز قلب الدفاع كل من محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمود متولي.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحرزه أحمد نبيل كوكا في المباراة التي لعبت الجمعة.

بينما يستعد الفريق الأبيض لمواجهة فيوتشر اليوم بذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.