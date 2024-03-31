"هل طلب عدم التصوير؟".. ميدو يعلق على صورة وزير الرياضة مع أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على صور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر داخل مستشفى وادي النيل، بعد استعادته للوعي.

وتعرض أحمد رفعت للإصابة بـ أزمة قلبية خلال مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري.

وكان وزير الشباب والرياضة حرص على زيارة أحمد رفعت أمس السبت، للاطمئنان على حالته الصحية، والتقاط صور تذكارية معه، وتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار حفيظة مسؤولي فيوتشر، نظرا لعدم اكتمال شفاء اللاعب.

وقال ميدو في برنامجه عبر فضائية "المحور": "اطمنت على أحمد رفعت بعد رؤية صورته مع الوزير، هو أمر إيجابي جدا".

أضاف: "من الممكن أن يكون أشرف صبحي، قد تواجد في وقت لم تكن أسرة رفعت متواجدة في المستشفى، خاصة وأن وزير الشباب والرياضة شخص ذوق وأعتقد أن في حال طلب منه عدم التصوير فلن يقوم بذلك".

وأتم تصريحاته: "لابد من استغلال أزمة أحمد رفعت بشكل إيجابي والعمل وفق بروتوكول طبي وتواجد العديد من الأشخاص يعرفون كيفية التعامل مع تلك الحالات بعد ذلك في الملاعب".

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