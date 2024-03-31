"الأسوأ في التاريخ".. أمير مرتضى يكشف العدو الأول لمرتضى منصور داخل نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة السابق لنادي الزمالك، العدو الأول لوالده داخل النادي الأبيض.

قال أمير مرتضى في لقاء تلفزيوني عبر قناة النهار: "هناك الكثير داخل نادي الزمالك يحارب عائلة مرتضى منصور، ولكن أبرزهم ممدوح عباس، وأنا على المستوى الشخصي لدي علاقة جيدة مع نجله أيمن ممدوح عباس وأكن له كل احترام وتقدير".

أضاف: "لا أعلم هل أيمن ممدوح عباس عدو لمرتضى منصور أم لا، ولكني أرى أنه يتم تجهيزه حاليا لشغل منصب داخل النادي الأبيض حاليا، ويظهر ذلك واضحا في مواقع التواصل الاجتماعي".

أكمل: "لست قادر على تقييم نجاح أيمن ممدوح عباس حال شغله منصب داخل نادي الزمالك، لأن الرياضة في مصر تدار بشكل مختلف ولها مقاييس معينة".

وأتم تصريحاته: "ممدوح عباس لا يصلح لإدارة نادي الزمالك، لأنه قاد النادي للعشرية السوداء، وهي الفترة الأسوأ في تاريخ النادي، خسرنا كل البطولات وقتها ليس على مستوى فريق الكرة فقط، بل كل الألعاب، وهو رجل يحب النادي من وجهة نظره هو فقط".

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